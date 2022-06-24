Украина отказалась от участия в турнирах по дзюдо под эгидой Международной федерации дзюдо из-за участия россиян в соревнованиях, заявили в Федерации дзюдо Украины.

"Мы глубоко разочарованы решением IJF и решили отказаться от участия во всех спортивных мероприятиях, проводимых Международной федерацией дзюдо, до устранения федераций дзюдо России и Беларуси от участия в соревнованиях IJF в любом статусе", - заявили в организации.

Там также сообщили, что Международная федерация дзюдо "стала первой международной федерацией, грубо проигнорировавшей рекомендации МОК"

Российских дзюдоистов допустили на международный турнир в Улан-Баторе под нейтральным флагом.

Ранее Федерация дзюдо Украины объявляла о намерении отказаться участвовать в соревнованиях в случае допуска россиян, но в федерации заявили, что "дзюдо - не место для войны, политики и дискриминации".

Напомним, украинские дзюдоисты были возмущены допуском спортсменов из РФ к турнирам, поскольку "треть сборной служит в армии РФ".

Война в Украине продолжается уже 121-й день. Мы следим за главными новостями 24 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 120-го дня войны. Продолжались бои в Луганской области, где ВСУ рискуют попасть в окружение. В Госпогранслужбе заявили, что РФ не готовит наступление на севере Украины, но сосредотачивает там войска, чтобы сковать силы ВСУ. Министр обороны Резников заявил, что в страну уже прибыли американские зенитно-ракетные комплексы HIMARS.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.