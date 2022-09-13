Руководство Грузии может организовать всенародный референдум и задать на нем вопрос: хотят ли грузины войны с Россией.

С таким заявлением на брифинге в офисе правящей партии "Грузинская мечта" выступил председатель партии Георгий Кобахидзе.

"Пусть народ скажет, хочет ли он открытия второго фронта в Грузии против России", - подчеркнул господин Кобахидзе.

Он пообещал, что власти "будут действовать так, как скажет народ".

Политик выразил надежду на то, что грузинский народ "внесет ясность, согласен он с высказываниями украинских политиков о необходимости вовлечения Грузии в войну или с позицией властей своей страны".

Так Ираклий Кобахидзе ответил на заявление представителя президента Украины в парламенте Федора Вениславского, который накануне посоветовал Грузии "предпринять конкретные шаги по освобождению Абхазии и Южной Осетии".

Ранее со схожими советами к Тбилиси публично обращались секретарь СНБО Алексей Данилов, а также советники Офиса президента Украины Михаил Подоляк и Алексей Арестович.

"Все они прямо говорили, что открытие второго фронта в Грузии очень желательно", — напомнил глава "Грузинской мечты" на том же брифинге.

Напомним, еще в июне Reuters сообщали, что Грузия помогает компаниям из РФ обходить западные санкции. При этом посольство Грузии в Вашингтоне заявило, что обвинения - "полностью ложные".

Тем временем война в Украине продолжается уже 202-й день. "Страна" следит за происходящим 13 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 201-го дня войны. Утром Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки противника удалось вытеснить из более чем 20 населенных пунктов. Арестович заявил, что в украинском контрнаступлении "фаза прорыва" сменяется фазой "закрепления результатов". Институт изучения войны сообщил, что это наступление ВСУ не положит конец войне, и она, вероятно, продлится до 2023 года.

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