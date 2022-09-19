В понедельник, 19 сентября, идет 208-й день полномасштабного российского вторжения в Украину.

Главные новости с фронта, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

ВСУ форсируют Оскол, три сценария действий России, Пугачевский бунт-2.0 — в итогах 207-го дня войны.

В этом обновляемом материале — самое важное за сегодня.

19 сентября

08:15 Война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу. Россия же терпит на поле боя неудачи, и остается неясным, как она на это отреагирует.

Такое мнение высказал глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, сообщает Reuters.

Милли посетил базу в Польше, которая оказывает помощь военным усилиям Украины, и проверил ее систему ПВО, включая ракетные батареи Patriot, которые, как пишет агентство, "станут последней линией обороны, если Россия решит атаковать базу, рискуя начать войну с НАТО". Американский генерал во время визита призвал военнослужащих США к повышенной бдительности.

"Война сейчас идет не слишком хорошо для России. Поэтому мы все обязаны поддерживать высокую степень готовности", - сказал Милли в Варшаве после посещения базы.

08:12 Бахмутские паблики показали видео сильных пожаров после обстрелов. Ролик снят с дрона. Когда случилось то, что показано на видео - не уточняется.

08:05 Во Львовской области бронеавтомобиль ВСУ столкнулся с легковушкой, в которой погибли три девушки и ребенок.

Авария произошла под Бродами. Четыре христианских миссионерки ехали на Volkswagen Caddy и столкнулись с военным авто, которое двигалось в колонне. Бронеавтомобиль после удара перевернулся.

Погибли три миссионерки и 7-летний сын одной из них. Четвертая девушка выжила. Погибших уже похоронили, пишут ровенские СМИ (миссионерки родом из этой области).

8.03 Сообщают о прилете "Хаймарсом" по дому культуры в Стаханове (ныне Кадиевка) Луганской области.

7.49 Власти Запорожской области публикуют фото последствий ещё одного прилета - недалеко от областного центра.

Фотографий с мест обстрелов самого Запорожья пока не выкладывают.

7.45 Латвия, которая с 19 сентября прекращает пускать россиян с туристическими визами, требует от въезжающих граждан РФ подписать документ с осуждением российских властей.

"К ним предъявляют вопиющие требования подписать некое заявление с осуждением российских властей. В случае отказа это сделать, как показывает практика, во въезде могут не только отказать, но и внести их в черный список", - сообщил изданию РБК представитель российского посольства.

Латвия это официально не комментировала.

7.35 Утренняя сводка Генштаба. Сообщается, что ВСУ отбили атаки противника в районах Бахмута и населенных пунктов к югу от него - Веселой Долины и Николаевки 2-й.

Россияне ведут обстрелы недавно освобождённых городов и сел у линии фронта - Купянска, Высокополья, Гоптовки, Святогорска и других.

Видимо, поэтому об их взятии пока не сообщает Генштаб.

7.24 Мощные прилеты по Запорожью этой ночью.

Губернатор Александр Старух сообщил о 8 ударах по областному центру в районе двух часов ночи. И потом ещё об одном ракетном обстреле с утра.

Мишенью стали объекты инфраструктуры. Утренний удар был нанесен возле реки Днепр. Информация о пострадавших уточняется.