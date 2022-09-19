Украинские беженцы начинают протестовать против нарушения их трудовых прав в Польше.

На днях прошла забастовка на заводе по производству новогодних украшений в польском городе Гливице.

Об этом "Стране" рассказал 18-летний Роман, который работает на этом предприятии.

По его словам, украинские рабочие уже давно возмущались, что работодатель высчитывает с них деньги за обеденный перерыв (при тарификации по 15,5 злотых в час за весь трудовой день, за получасовой обеденный перерыв средства вычитали), тогда как для польских рабочих такие "санкции" не применялись.

На первый взгляд, суммы копеечные - украинские рабочие теряли всего около 8 злотых в день (что меньше двух евро). Но, как говорит Роман, людей возмутил "дискриминационный" подход со стороны администрации. Поэтому два дня украинцы отказывались работать.

"Как раз сейчас пошел вал заказов, предприятие работает на полной загрузке, наших работяг там много. Поэтому руководство сдалось, и выдало распоряжение о полной отплате рабочего дня, в том числе, и перерыва", — говорит Роман.

При этом, по его словам, условия труда на местных предприятиях - непростые.

"Есть смены по 12 и даже 15 часов, много ночных. Все оплачивается по одному тарифу - 15-16 злотых в час. За день это 160 злотых или чуть больше 30 евро. В месяц — порядка 600 евро, если работать с двумя выходными. Многие, чтобы больше заработать, готовы пахать по 15 часов, и в выходные, набивают часы", — рассказывает юноша.

Тяжелые условия и "несправедливая", по мнению рабочих, оплата, все чаще провоцирует конфликтные ситуации в работодателями. Нередко дело заканчивается забастовками, как это произошло в Гливице.

Разбирались, как работается украинцам в Польше, и почему они начали протестовать.

"Приходится работать по 10-15 часов в сутки, платят копейки"

Роман только недавно в Польше. Накануне своего 18-летия, пока еще был "выездным", он поехал в Польшу на заработки.

"Гливице выбрал давно. Там наших много работает - на разных заводах. Некоторые предприятия связаны обними собственниками. Поэтому, изначально ехали с мамой на завод пластиковых изделий, ее там устроили. А мне хозяин подыскал место на заводе елочных украшений. При этом администрация помогла нам оформить Pesel, написать заявления на помощь. У них это поставлено на поток - украинских рабочих очень много, и постоянно новых набирают", — рассказал нам Роман.

По его словам, работодатель предоставил им с мамой комнату в общежитии, за которую нужно платить 300 злотых в месяц. Условия скромные (кухня и санузел на этаже, старая мебель), но жить можно. По работе : оплата 15,5 злотых в час (около 3,3 евро). Это на заводе елочных украшений. Маме Романа на заводе пластиковых изделий предложили меньше - 15 злотых в час. При этом есть ночные смены, за которые платят по обычному тарифу. Работать нужно по 10 часов в день. Но многие выбирают 15- часовые смены, чтобы больше заработать.

"Если работать меньше, особо не заработаешь - на хлеб и воду", - говорит юноша.

Отметим, что многие украинские беженцы жалуются на тяжелые условия труда и невысокие зарплаты. Которые даже уменьшились, после того, как в страну хлынул поток наших сограждан.

"За мойку окон вообще предлагают 8 злотых в час, хотя раньше платили по 12", - возмущается жительница Киевской области Татьяна, которая сейчас живет под Познанью.

Есть и более высокие ставки, но, как правило, для квалифицированных рабочих.

К примеру, в горнодобывающую промышленность приглашают украинских шахтеров на 6 тысяч злотых в месяц (1270 долларов) плюс премии, слесарям на автозаводе предлагают до 30 злотых в час и т.д. Но для людей без особой квалификации и знания языка зарплатные предложения очень скромные.

Вот какие объявления о работе в Гливице есть для наших беженцев. "Работа для женщин в Gliwice. Только дневные смены по 10 часов в день, 6 дней в неделю. Склад Fresh Logistics. Рабочие обязанности: контроль целостности продукции, поклейка этикеток. Предоставляется жилье".

Также в Фейсбук-группе "Gliwice. Объявления. Работа в Польше" размещено объявление о наборе людей на производство прессованное пенки.

Обещают "возможность сверх часов", то есть, длинных рабочих дней, чтобы больше заработать.

"Живешь просто как скот - в комнате на 4-х у тебя только койка, да и попадаешь сюда нечасто. День отпахал, переночевал, и снова на работу. Денег хватает только чтобы выжить. О том, чтобы перебраться на съемную квартиру многие и не мечтают - нужно платить не меньше 300 евро в месяц", — говорит нам Галина, которая работает на заводе под Вроцлавом.

"Поляки считают штрейкбрехерами"

Наши заробитчане жалуются, что на некоторых предприятиях украинцам платят меньше, чем полякам на аналогичных вакансиях.

"Могут также чаще ставить выход на работу в ночные смены, на выходных, что, понятно, мало кому нравится", — подтвердил Роман. До недавнего времени люди терпели.

Интересно, что не так давно на местном заводе Opel также была забастовка - всего трудового коллектива. Протестовали против тяжелый условий труда и низких зарплат.

При этом, как говорит Ольга Кобызева, украинцам тут работать особенно тяжело.

"Все легкие процессы уже заняты поляками. Я вышла на работу на один день, и это все, на что меня хватило. А когда была забастовка, то руководство сказало митингующим: не хотите работать на таких условиях, придет украинец, и будет работать", - отмечает Ольга Кобызева.

По этой причине польские рабочие нередко считают украинских "штрейкбрехерами".

Причем за последние полгода, когда в Польше хлынул поток украинских беженцев, польские работодатели еще более ухудшили условия труда, полагая, что наши сограждане будут работать на любых условиях, так как выхода у них нет.

"Дожали работодателя, потому что заказов много, а работать некому"

Но украинцы уже выучили язык и начинают отстаивать свои интересы.

"У нас на заводе, где украинцев несколько десятков, примерно до трети коллектива, люди возмутились тем, что с них высчитывали деньги за обеденный перерыв - там всего полчаса в день, в деньгах это меньше 8 злотых, копейки. Но с рабочих-поляков ничего не высчитывали, что наши посчитали дискриминацией. Раз сказали руководству, два. А потом просто появилась идея не выйти на работу. Решили, что всех не уволят. И сработало. Через два дня пришел гонец от работодателя, сказал, возвращайтесь, больше не будут высчитывать. Думаю, причина в том, что сейчас пошло много заказов, а быстро набрать новых рабочих вряд ли получится. Поэтому пошли на уступки", — говорит Роман.

"Украинцы, которые находятся на работе в других странах, понимают, что они, в первую очередь, люди, и имеют права. Поэтому начали их отстаивать. Это хороших пример того, что нужно бороться за свои интересы", — считает руководитель Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Но наши рабочие в Польше говорят, что на самом деле есть много примеров неудачных забастовок - люди начинают возмущаться, а их попросту выставляют за дверь.

"На самом деле часто увольняют, если начинаешь возмущаться. Говорят - таких как ты - очередь стоит. Поэтому люди бояться открыто выступать против работодателя. Уже назрел вопрос создания мини-профсоюзов или каких-то инициативных групп украинцев на польских заводах", — говорит нам киевлянка Лилия, которая сейчас живет в Варшаве.

"В беженцах видят дешевую рабочую силу"

В польских профсоюзах «Стране» подтвердили нарастающую проблему трудовой эксплуатации украинцев.

"Некоторые работодатели и агентства по трудоустройству в двух миллионах украинских беженцев видят дешевую рабочую силу и используют войну и миграционный кризис против тех мигрантов, которые работают на них в течение длительного времени", - говорит "Стране" Игнаций Юзвяк, эксперт Центра миграционных исследований и член профсоюза "Инициатива сотрудников".

Главные проблемы украинцев в Польше, по его словам, это трудоустройство без трудового договора, нелегальная работа, ненормированный рабочий день, задержки зарплаты и отказ работодателей выплачивать заработанное.

"Нарушение трудовых прав мигрантов - в целом, не только во время войны - во многом связано с проблемой временного характера их положения. Чтобы работать, им нужны визы и другие документы, и их вид на жительство часто зависит от трудоустройства, а трудоустройство зависит от наличия места жительства. Это открывает широкие возможности для злоупотреблений и оставляет рабочим ограниченную свободу маневра. И это мешает привязаться к одному месту, установить более глубокие социальные отношения и бороться за свои права. Речь идет о нестабильных формах занятости: договоры поручения или договоры на конкретную работу за счет трудовых договоров, работа без документов (несмотря на действующие документы о проживании). Работодатели регулярно нанимают на работу украинцев за минимальную заработную плату по мандатному договору, а остаток вознаграждения обещают перечислять «в конверте», наличными. И в итоге не платят обещанное вознаграждение, требуя при этом работать сверх установленных законом 8 часов. Иногда это 10, 12 часов в день и больше", - говорит Юзвяк.

Чтобы права украинских работников не нарушались, объясняет Юзвяк, особого внимания требуют условия работы, которые потенциальные работодатели предлагают новичкам, и условия проживания.

"Мы уже видим, что цены на аренду в Польше растут. Беженцы из Украины должны иметь жилье и иметь возможность зарабатывать на квартплату. Это проблема, которая будет только усугубляться. Бывает, что ставки, предлагаемые, скажем, за работу по уходу за престарелыми и уборку, ниже, чем те, которые предлагались в феврале этого года, до начала потока беженцев из Украины. Необходим мониторинг социального положения мигрантов, а также вмешательство власти и деятельность по защите интересов, чтобы эти люди не соглашались на плохие условия труда. Предприятия или работодатели, на которых работают люди из Украины, должны чувствовать, что кто-то, говоря по-простому, будет бить их по рукам, а за нарушение прав работников их накажут", - говорит Юзвяк.

По данным Марлены Малонг, министра по делам семьи и политики, из тех украинцев, кто устроился на работу, около 25% работают по трудовым договорам (umowa o pracę, - Ред.), 73% – по трудовым контрактам (umowa zlecenie, - Ред.). Также заключаются контракты на сезонные работы.

Между тем в 22-й статье польского трудового кодекса указано, что если работник выполняет работу в определенное время и в определенном месте, он должен быть принят на работу по трудовому договору.

"Но в основном все работают по трудовым контрактам, это umowa zlecenie, на чем настаивают сами работодатели. Работники по ним социально не защищены. По umowa zlecenie могут работать и 10, и 12 часов в день, получать абсолютно любую зарплату, которая не будет гарантирована никаким минимумом. По umowa zlecenie нет ни оплачиваемых отпусков, ни оплачиваемых больничных. По umowa zlecenie работают так, как по ней договорились, и часто "по-черному", - говорит нам представитель профсоюза "Солидарность" из Варшавы Марек Сераковский.

"Еще одна проблема: национальная инспекция труда уведомляет работодателей о дате проверки. Не хватает информационных кампаний и предложений помощи рабочим. Именно поэтому так важно укреплять трудовые права мигрантов", - добавляет в беседе с нами Ольга Добровольская, юрист неправительственной организации Ассоциация правового вмешательства в Варшаве.

Отметим, что уже действует Межотраслевой профсоюз украинских работников в Польше. Но он пока является достаточно немногочисленным, хотя актив сотрудничает с польскими профсоюзами и работает, в частности, над проблематикой низкой оплаты женского труда.