Чешские сутенеры втягивают в проституцию беженок из Украины, которые остались без денег и работы - СМИ
В Чехии сутенеры втягивают в проституцию женщин из Украины, которые бежали от войны вместе с детьми и оказались без денег.
Об этом говорится в материале чешской газеты "Лидове новины".
Координатор "Объединения в защиту женщин" Зденька Пехарова заявила, что у беженок "нет ни денег, ни работы".
"Чаще всего они попадают в сексуальный бизнес из-за финансовых трудностей. В каждом кризисе находятся люди, которые хотят воспользоваться этой ситуацией", — рассказала она газете.
Издание отмечает, что в Чешской Республике работают от десяти до тринадцати тысяч секс-работниц и работников. Пока точно не известно, сколько украинских женщин после начала войны занялись проституцией в Чехии.
Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области задержали подозреваемую в вербовке женщин для занятия проституцией за границей.
Война в Украине продолжается уже 204-й день. "Страна" следит за происходящим 15 сентября в обновляемом материале.
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