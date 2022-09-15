В Чехии сутенеры втягивают в проституцию женщин из Украины, которые бежали от войны вместе с детьми и оказались без денег.

Об этом говорится в материале чешской газеты "Лидове новины".

Координатор "Объединения в защиту женщин" Зденька Пехарова заявила, что у беженок "нет ни денег, ни работы".

"Чаще всего они попадают в сексуальный бизнес из-за финансовых трудностей. В каждом кризисе находятся люди, которые хотят воспользоваться этой ситуацией", — рассказала она газете.

Издание отмечает, что в Чешской Республике работают от десяти до тринадцати тысяч секс-работниц и работников. Пока точно не известно, сколько украинских женщин после начала войны занялись проституцией в Чехии.

Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области задержали подозреваемую в вербовке женщин для занятия проституцией за границей.

Война в Украине продолжается уже 204-й день. "Страна" следит за происходящим 15 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 203-го дня войны. Россияне пытались наступать на Донбассе и юге. Президент Владимир Зеленский побывал на освобожденных территориях Харьковской области. Его родной Кривой Рог попал под ракетный удар, из-за чего вышла из берегов река Ингулец. А европейцы после контрнаступления ВСУ усиливают призывы к "войне до победного конца".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, означает ли появление проекта гарантий безопасности, что дискуссия, чем закончить войну, уже идет.