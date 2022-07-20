Военнослужащим Великобритании запретили платить за проституток за границей.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Так Минобороны Великобритании пытается бороться с "неприемлемым сексуальным поведением своих военных".

Пользующимся услугами проституток отныне грозит увольнение и судебное преследование.

Новый запрет на оплату проституции не будет применяться для военных, находящихся в Великобритании, где высшую силу имеет внутреннее законодательство.

Новая стратегия под названием "Нулевая терпимость к сексуальному насилию" была разработана после изобличительного парламентского отчета о сексуальных домогательствах в вооруженных силах Британии и отчетов о поведении британских солдат во время тренировок в таких местах, как Кения, пишет Daily Mail.

Нововведение прокомментировал министр обороны Бен Уоллес. По его словам, эти события были вызваны постепенным изменением отношения общества к неприемлемому сексуальному поведению в целом.

Выступая на авиашоу в Фарнборо, Уоллес сказал, что не может объяснить, почему для реализации этой политики потребовалось так много лет.

"Не спрашивайте меня, я министр обороны, который теперь взял это на себя, и жизнь пошла своим чередом. Это другое поколение. Я был в армии в 1991 году в Германии, и тогда было все по-другому... Знаете, мы хотим, чтобы в наших вооруженных силах было все больше женщин. Мы должны понимать, что это означает в разных условиях, и установить параметры для этих условий и очень четко указать, что приемлемо", - сказал он.

Как писала "Страна", в начале июля Уоллес заявил, что в Великобританию на обучение прибыла для тренировок первая группа украинских военнослужащих.

Также мы сообщали, что принудительная мобилизация женщин в украинскую армию – это фейк.