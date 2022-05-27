Верховный суд Индии признал занятие проституцией профессией.

Об этом сообщает в пятницу, 27 мая, издание Asian Age.

Таким образом работникам сферы сексуальных услуг предоставляется возможность пользоваться юридической защитой и всеми другими гарантированными конституцией страны правами.

Это касается и их детей. В частности, речь идет о право на такое же человеческое достоинство, как и у остальных граждан, а также возможность развиваться. Все это гарантировано статьей 21 Конституции Индии.

По данным издания, в первую очередь постановление индийского Верховного суда адресовано полиции. Сотрудники правоохранительных органов должны воздерживаться от насилия и жестокости в отношении секс-работников и их детей.

Полиция обязана обеспечивать конфиденциальность этой категории граждан. Кроме того, СМИ должны не предавать огласке их личные данные.

Ранее мы писали, что председатель комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что в Украине необходимо узаконить секс-индустрию, чтобы власти могли осуществлять контроль за деятельностью ее работников.

Также "Страна" сообщала, что в прошлом году крупнейший бордель Европы объявил о банкротстве из-за пандемии коронавируса.