В Киевской области задержали подозреваемую в вербовке женщин для занятия проституцией за границей.

Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что жительница Днепропетровской области в одной из групп в Telegram размещала сообщения с предложением высокооплачиваемой работы за рубежом. В основном на объявления отзывались женщины, которые находились в сложных жизненных обстоятельствах из-за тяжелого материального положения.

Дальше она оказывала психологическое влияние, убеждая в необходимости этой работы. Расходы на дорогу она брала на себя.

Женщину поймали с поличным во время вербовки женщины, которой она предлагала работу в одной из гостиниц в Стамбуле в сфере предоставления сексуальных услуг с прибылью в 3-5 тыс долларов США, часть которой необходимо было передавать ей.

Напомним, этим летом на сайте президента Украины появилась петиция о легализации проституции. Автор петиции Сергей Дрелинский аргументирует свое предложение выгодой для бюджета в виде поступления налогов и снижением уровня венерических заболеваний.