На сайте президента появилась петиция о легализации проституции.

Автор петиции Сергей Дрелинский аргументирует свое предложение выгодой для бюджета в виде поступления налогов и снижением уровня венерических заболеваний.

Петиция висит всего сутки, с 26 июля, но уже набрала более 1300 голосов из необходимых для ее рассмотрения президентом 25 тысяч.

Ранее "Страна" рассказывала, что петиция об установлении зарплаты всем депутатам и министрам на уровне минимальной набрала необходимые 25 тысяч голосов за первые полтора месяца. Теперь ее обязан рассмотреть президент.

Также Зеленского просили запретить легализацию оружия в Украине.

"Мы не уверены в нашей правоохранительной системе, а также в том, как люди будут проходить проверку на состояние психического, физического здоровья, будет ли кто-то это контролировать", – написал автор петиции.