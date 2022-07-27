Автор петиции ждет поступлений в бюджет от ночных бабочек. Фото: vgorode.ua

На сайте президента появилась петиция о легализации проституции.

Автор петиции Сергей Дрелинский аргументирует свое предложение выгодой для бюджета в виде поступления налогов и снижением уровня венерических заболеваний.

Петиция висит всего сутки, с 26 июля, но уже набрала более 1300 голосов из необходимых для ее рассмотрения президентом 25 тысяч.

Скриншот с сайта президента Украины

Ранее "Страна" рассказывала, что петиция об установлении зарплаты всем депутатам и министрам на уровне минимальной набрала необходимые 25 тысяч голосов за первые полтора месяца. Теперь ее обязан рассмотреть президент.

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"Мы не уверены в нашей правоохранительной системе, а также в том, как люди будут проходить проверку на состояние психического, физического здоровья, будет ли кто-то это контролировать", – написал автор петиции.

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