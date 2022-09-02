Британская разведка полагает, что в российских военных учениях "Восток-22", которые несмотря на войну в Украине стартовали 1 сентября, примет участие не более 15 тысяч человек личного состава.

Об этом говорится в свежей сводке разведки Минобороны Британии.

"Россия публично заявляла, что в учениях примут участие 50 000 военнослужащих, однако маловероятно, что в этом году будет активно задействовано более 15 000 личного состава. Это около 20% сил, участвовавших в последних учениях "Восток" в 2018 году", - сообщает разведка.

В минобороны Британии считают, что военные действия России в Украине показали, что российские военно-стратегические учения, такие как "Восток", "не смогли поддержать способность вооруженных сил проводить крупномасштабные и сложные операции".

Такие мероприятия тщательно прописаны, не поощряют инициативу и в первую очередь нацелены на то, чтобы произвести впечатление на российских лидеров и международную аудиторию, заявляют в разведке Британии.

Также британская разведка сообщает, что на юге Украины продолжаются ожесточенные бои, в том числе обстрелы в Энергодарском районе, недалеко от захваченной Россией Запорожской АЭС.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия и Беларусь готовят новые военные учения возле украинской границы. Они пройдут 8-14 сентября.

Война в Украине продолжается уже 191-й день. "Страна" следит за происходящим 2 сентября в обновляемом материале.