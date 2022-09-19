Вслед за Луганском о необходимости быстрейшего проведения "референдума" о вхождении в состав РФ заявили и назначенные россиянами "власти" Херсонской области.

"Замглавы администрации" Кирилл Стремоусов заявил, что "жители региона хотят как можно скорее провести "референдум", чтобы получить гарантии вхождения региона в Россию".

Но, как уже писала "Страна", пока не ясно, что это - согласованная в Кремле кампания по подготовке к "референдуму" (с целью объявить захваченные территории "своими" и затем пригрозить Украине использованием оружия массового поражения в случае атаки на них). Либо инициатива на местах.

По крайней мере в Луганске, после призыва "немедленно" провести "референдум", чуть сдали назад и уже стали говорить, что это дело "не одного дня".

Также звучит мнение, что с ускоренной подготовкой к "референдуму" связано и возвращение в Херсон назначенного россиянами "главы военно-гражданской администрации Херсонской области" Владимира Сальдо.

Война в Украине продолжается уже 208-й день. "Страна" следит за происходящим 19 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 207-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщал об атаках противника в районе Купянска и Гоптовки в Харьковской области. ВСУ продолжали заходить на левый берег Оскола, где россияне пытаются выстроить новую линию обороны. Зеленский в интервью Reuters не исключил, что Украина может вернуть Крым невоенным способом. А по данным Business Insider, в НАТО считают, что РФ усилит боевые действия, особенно с применением обычных вооружений, уничтожая инфраструктуру по всем направлениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как меняется позиция незападных стран по войне в Украине.