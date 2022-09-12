Назначенные россиянами "власти" оккупированной части Запорожской области заявили, что "референдум" там проведут когда будет достигнута готовность "с точки зрения безопасности".

Об этом сказал назначенный оккупантами "глава" Евгений Балицкий, пишут российские СМИ.

"Референдум" пройдет "как только мы будем окончательно готовы с точки зрения безопасности для жителей Запорожской области", заявил Балицкий.

Он также заявил, что "все технические моменты уже решены" и что ожидается "поддержка вхождения в РФ на уровне в 86%".

Ранее Meduza со ссылкой на источники, близкие к Кремлю писала, что российская власть приостановила процесс организации "референдумов" о присоединении оккупированных территорий - из-за успешного украинского контрнаступления.

Директор Берлинского Центра изучения Восточной Европы Дмитрий Стратиевский заявлял о том, что проведение "референдумов" о присоединении к РФ захваченных территорий Украины может повысить вероятность ядерного конфликта, чего опасаются в западных элитах.

Тем временем война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 200-го дня войны. Российские войска покинули большую часть Харьковской области. Южнее начались попытки продвижения ВСУ на Лиман в Донецкой области. Сторонники "партии войны" в РФ после поражения в Харьковской области уже начали активно критиковать военное руководство России. Зеленский назвал условием переговоров выход россиян с территории Украины. Резников уточнил, что РФ должна покинуть и Крым, и весь Донбасс. Либо же должна быть одержана военная победа над РФ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.