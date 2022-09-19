Если Россия организует и проведет "референдум" на территориях Луганской области, то это откроет путь ко всеобщей мобилизации в РФ.

Такое мнение высказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в комментарии "Радио Свобода".

"Оккупанты могут провести фейковый "референдум", наскоро как-то его слепить, признать "результаты". По результатам они все "захотят" вступить в состав РФ. И дальше уже наша деоккупация временно оккупированной украинской Луганской области, с точки зрения РФ, будет "прямым нападением на Россию", и это позволит провести всеобщую мобилизацию, объявить войну", – заявил Гайдай.

Ранее "Страна" сообщала, что "референдум" хотят провести не только на Луганщине, но также в Донецкой и Херсонской областях.

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