Кампания по подготовке к "немедленному референдуму" по присоединению к РФ захваченных украинских территорий набирает обороты и в Москве.

В поддержку "референдумов" выступил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Референдумы" полностью меняют вектор развития России на десятилетия. После их проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретёт необратимый характер", - заявил Медведев.

Также он повторил тезис Маргариты Симоньян из RT, что после проведения референдумов украинские удары по оккупированным территориям Москва будет расценивать как удар по России.

"Посягательство на территорию России – преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты. После внесения изменений в Конституцию нашего государства ни один будущий руководитель России, ни одно должностное лицо не сможет повернуть эти решения вспять", - пишет бывший президент РФ, не уточняя, что понимается под использованием "всех сил для самозащиты".

Ранее "Страна" разбиралась, почему в "ЛДНР" призвали к "немедленному" проведению "референдума" о присоединении к РФ.

Также назначенные РФ "власти" Херсонской области сегодня хотят сделать заявление с призывом провести "референдум".