Назначенный россиянами "замглавы Херсонской ВГА" Кирилл Стремоусов сказал, что сегодня, 20 сентября, "сделает заявление, которое ждут все", имея ввиду заявление о призыве провести в области "референдум" о "вхождении" Херсонской области в состав РФ.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, такое же заявление сделают и назначенные РФ "власти" Запорожской области.

Напомним, накануне такие призывы озвучили в Луганске, а затем и в Донецке.

Также сообщалось, что Пушилин предложил Пасечнику "синхронизировать действия" по проведению "референдума".

Подробнее о внезапной активизации темы "референдумов" мы писали в отдельном материале.

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