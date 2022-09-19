"Референдум" о признании "ЛНР" субъектом РФ состоится уже осенью, в ближайшее время. Об этом заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

Его слова приводят российские СМИ.

"Я думаю, это [референдум] будет в ближайшее время. Люди устали ждать. Это должно произойти быстрее, это воля людей. Мы не должны отталкивать людей. Они устали от непонимания ситуации, почему территория освобождена..., а то, что люди требуют, все не может произойти. Глава республики обязан в самое ближайшее отреагировать на обращение. Это будет осень, но не поздняя", - рассказал журналистам народный избранник.

Ранее "Страна" писала, что "глава ДНР" Денис Пушилин опубликовал видео, на котором он договаривается с "главой ЛНР" Леонидом Пасечником о "синхронизации действий" по проведению "референдума" по присоединению "республик" к РФ.

"Некоторые действия синхронизировать. У меня предложение: объединить усилия сейчас администраций глав республик, аппараты парламентов, для того чтобы они выработали те шаги, тот алгоритм действий, который позволит начать вопрос подготовки к референдуму", - обратился "глава ДНР" к Пасечнику.

Мы также сообщали, что стоит за заявлениями о "немедленном" проведении "референдумов".