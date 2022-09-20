На захваченных территориях Украины заговорили о "референдумах", поскольку в Кремле могут полагать, что частичная аннексия может побуждать к вербовке дополнительных сил как из России, так и из недавно аннексированных регионов.

Об этом пишет "Институт изучения войны" (США).

Отметим, о том же говорили в Украине и России, обсуждая заявления "ДНР", "ЛНР" и назначенных Россией "властей" Херсонской области.

При этом "Институт" не видит, чтобы Россия имела реальные возможности перевести конфликт на другую военную стадию, задействуя частичную аннексию территорий. Эксперты рассматривают это как элемент давления на Украину и НАТО.

"Частичная аннексия поставит Кремль в странное положение, требуя, чтобы украинские силы не оккупировали "российскую" территорию, и в унизительное положение, когда он не может обеспечить выполнение этого требования", - считает "Институт".

Что означают заявления о "референдумах", мы детально разбирались в отдельном материале.

Война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.

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