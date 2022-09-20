Назначенный РФ "губернатор Херсонской области" Владимир Сальдо объявил о решении провести "референдум" по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации.

Его слова приводят российские СМИ.

При этом в Херсоне вслед за "ДНР" заявили о возможности дистанционного голосования.

Напомним, что "Страна" писала ещё в июле, что "референдум" россияне на захваченных территориях намерены проводить в онлайн-режиме.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев уже поддержал идею срочных "референдумов" на захваченных территориях Украины и объяснил, зачем они нужны.

"Страна" также анализировала, почему в "ЛДНР" призвали к "немедленному" проведению "референдума" о присоединении к РФ.

Война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 208-го дня войны. "Энергоатом" сообщил, что войска РФ обстреляли промзону Южноукраинской АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу, и неясно, как отреагирует РФ. "Общественные палаты" в "ЛДНР" обратилась к Пасечнику и Пушилину с призывом провести "референдумы" о вхождении в состав РФ.

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