После заявлений о "референдумах" по присоединению захваченных территорий Украины к РФ на российских биржах начался обвал акций.

Дешевеют акции нефтегазовых компаний и застройщиков.

Акции "Газпрома" в секторе держатся в аутсайдерах, теряя 10,24%. Сбербанк снижается на 6,33%, Лукойл - на 10,59% .

Активно снижаются акции ГМКНорНик (3,11%), Роснефти (7,51%).

Резко пошли вниз котировки остальных девелоперов, снижение продолжается.

Как писала "Страна", в "ДНР" собираются проводить "референдум" о присоединении к РФ в онлайн-режиме.

В Госдуме РФ заявили, что в случае проведения "референдумов" примут "ЛДНР" в состав России.

"Глава "ДНР" Денис Пушилин просит президента РФ Владимира Путина "как можно скорее" рассмотреть присоединение "ДНР" к РФ после "референдума".

Тем временем война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 208-го дня войны. "Энергоатом" сообщил, что войска РФ обстреляли промзону Южноукраинской АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу, и неясно, как отреагирует РФ. "Общественные палаты" в "ЛДНР" обратилась к Пасечнику и Пушилину с призывом провести "референдумы" о вхождении в состав РФ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Более подробно о последних событиях на фронте и вокруг Украины смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".