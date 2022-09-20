Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что несмотря на поставки Украине вооружений и оказание ей финансовой помощи, альянс не находится в состоянии войны с Россией.

Об этом Бауэр заявил в интервью телерадиовещанию Эстонии ERR.

"Если бы Россия напала на одно из наших государств-членов, было бы совершенно ясно, и мы стараемся дать понять это России с максимальной ясностью, что мы будем защищать каждую пядь территории нашего союзника. Тогда будет конфликт России и НАТО. Но до этого момента НАТО не воюет с Россией", - сказал он.

Он также заявил, что для Украины главной целью является сохранение государственного суверенитета и "в принципе, Украине решать, чем закончится конфликт".

Он также заявил, что ранее в НАТО не считали РФ угрозой, но "теперь в последней стратегической концепции на саммите в Мадриде мы сформулировали, что Россия является главной и непосредственной угрозой".

Напомним, по данным Bloomberg, в пакет помощи Украине добавили самые точные снаряды НАТО - Excalibur.

Как писала "Страна", бывший президент США Билл Клинтон считает верным решением расширение НАТО на восток.

Тем временем война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 208-го дня войны. "Энергоатом" сообщил, что войска РФ обстреляли промзону Южноукраинской АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу, и неясно, как отреагирует РФ. "Общественные палаты" в "ЛДНР" обратилась к Пасечнику и Пушилину с призывом провести "референдумы" о вхождении в состав РФ.

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