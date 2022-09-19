Российская телеведущая Ольга Скабеева похвалила американское оружие и заявила, что успех контрнаступления ВСУ под Харьковом - дело рук западных специалистов.

"Оружие у американцев нормальное. Блок североатлантический сильный... Там полно специалистов. У этих специалистов отлично получилось сработать в Харьковской области", - сказала ведущая в эфире.

Она добавила, что "люди должны знать правду", "ставки очень велики" и "нужно идти вперёд".

Ранее американская газета The New York Times написала, что контрнаступление ВСУ в Харьковской области помогала готовить разведка США.

Тем временем война в Украине продолжается уже 208-й день. "Страна" следит за происходящим 19 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 207-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщал об атаках противника в районе Купянска и Гоптовки в Харьковской области. ВСУ продолжали заходить на левый берег Оскола, где россияне пытаются выстроить новую линию обороны. Зеленский в интервью Reuters не исключил, что Украина может вернуть Крым невоенным способом. А по данным Business Insider, в НАТО считают, что РФ усилит боевые действия, особенно с применением обычных вооружений, уничтожая инфраструктуру по всем направлениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как меняется позиция незападных стран по войне в Украине.