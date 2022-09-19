США уже обсуждают с другими западными странам план реагирования на возможное применение Россией ядерного оружия в Украине.

Об этом рассказала посол США в Украине Бриджит Бринк в интервью "Европейской правде".

"Президент Байден четко сказал, что любое использование ядерного оружия будет недопустимым и вызовет серьезные последствия... Мы работаем над этим и в США, и обсуждаем вместе с партнерами то, как мы могли бы поступить в ответ на те действия, которые были бы абсолютно неприемлемыми. И президент об этом очень четко сообщил", — сказала Бринк и добавила, что не верит в скорое завершение войны.

Напомним, что накануне президент США Джо Байден ответил, что он сказал бы Путину об использовании ядерного оружия в Украине: "Это изменит облик войны".

Война в Украине продолжается уже 208-й день. "Страна" следит за происходящим 19 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 207-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщал об атаках противника в районе Купянска и Гоптовки в Харьковской области. ВСУ продолжали заходить на левый берег Оскола, где россияне пытаются выстроить новую линию обороны. Зеленский в интервью Reuters не исключил, что Украина может вернуть Крым невоенным способом. А по данным Business Insider, в НАТО считают, что РФ усилит боевые действия, особенно с применением обычных вооружений, уничтожая инфраструктуру по всем направлениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как меняется позиция незападных стран по войне в Украине.