Президент Украины Владимир Зеленский считает, что с Россией нельзя договариваться на фоне ее шантажа о применении ядерного оружия, поскольку такие действия приведут к началу Третьей мировой войны.

Об этом Зеленский заявил в интервью Reuters, опубликованном на YouTube-канале Офиса президента.

Президент Украины не верит, что Россия может применить ядерное оружие, однако действия страны-агрессора все еще остаются непредсказуемыми.

"Но, извините, бояться чего-то там, что может сделать это государство, и поэтому идти с ними на то или иное соглашение - это худший результат, на который можно пойти. Это точно тогда начало Третьей мировой войны", - сказал Зеленский.

Президент пояснил, что нельзя вести диалог с людьми, которые угрожают применить ядерное оружие. При этом все условия его применения, которые озвучивают российские политики, "даже не надо слушать".

"Надо понимать, кто это сказал и сделать все, чтобы больше этот человек никому ничего не говорил и не угрожал", - подытожил Зеленский.

Напомним, бывший президент, а ныне заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил ядерной войной, если Запад даст гарантии безопасности Украине.

Ранее мы писали, что в Кремле ответили на вопрос о возможности применении ядерного оружия в Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в военной доктрине РФ указаны все варианты, после которых возможен ядерный ответ.