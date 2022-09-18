Бывший президент США Клинтон считает верным решением расширение НАТО на восток
Расширение НАТО на восток было совершенно правильным решением.
Такое заявление сделал в интервью CNN экс-президент США Билл Клинтон, при котором и произошло принятие большинства восточноевропейских стран в Альянс.
"Я думаю, что мы поступили правильно в нужное время. И если бы мы этого не сделали, этот кризис мог бы случиться еще раньше", - сказал Клинтон.
"Делая то, что я делал, я предлагал России не только особое партнерство с НАТО, но и перспективу возможного членства в НАТО", - добавил бывший президент США.
Напомним, расширение НАТО на восток было одной из главных причин трений между Западом и Россией накануне войны.
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