Расширение НАТО на восток было совершенно правильным решением.

Такое заявление сделал в интервью CNN экс-президент США Билл Клинтон, при котором и произошло принятие большинства восточноевропейских стран в Альянс.

"Я думаю, что мы поступили правильно в нужное время. И если бы мы этого не сделали, этот кризис мог бы случиться еще раньше", - сказал Клинтон.

"Делая то, что я делал, я предлагал России не только особое партнерство с НАТО, но и перспективу возможного членства в НАТО", - добавил бывший президент США.

Напомним, расширение НАТО на восток было одной из главных причин трений между Западом и Россией накануне войны.

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