В воскресенье, 18 сентября, идет 207-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. Главные новости с фронта, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Что происходит на фронте в Харьковской области — в материале "Битва за левый берег Оскола".

Захоронения в Изюме, битва за Оскол, конец света в Европе — в итогах 206-го дня войны.

В этом обновляемом материале — самое важное за сегодня.

18 сентября

11.45 Завтра ожидается прибытие в Испанию группы из 20 украинских военных для обучения работы с западными танками, артиллерией и зенитными батареями. Об этом сообщает Infodefensa.

Обучение продолжится почти месяц и будет проходить на полигоне Сан-Грегорио близ Сарагосы. Целью курса будет не только выработка навыков обращения с вооружением стандартов НАТО, но и обучение нормам хранения и транспортировки боеприпасов, сообщает испанский источник.

11.34 В "ДНР" вновь обвинили Украину в обстреле Еленовской колонии, где находятся украинские военнопленные.

В "ДНР" утверждают, что в результате обстрела погиб один военнопленный и четверо ранее.

Украина это ещё не комментировала, но во время предыдущего обстрела, когда погибли несколько десятков пленных, обвинила россиян в том, что это они устроили взрыв.

11.30 Передача Украине 18 немецких самоходных гаубиц, о которой сообщалось вчера , состоится не раньше 2025 года. Об этом пишет немецкое издание Welt.

Компания Krauss-Maffei Wegmann, занимающаяся производством такой техники, заявляет, что она будет готова к поставкам не раньше, чем через 30 месяцев.

11.21 Назначенные Россией "власти" Запорожской области начали высылать "неблагонадежных граждан" на территорию, контролируемую Украиной.

11.07 Тема новой сводки британской военной разведки - изменение концепции российских ракетных ударов.

Отмечается, что с 24 февраля Россия запустила несколько тысяч ракет большой дальности против Украины. Однако за последние семь дней Россия увеличила количество нацеливания на гражданскую инфраструктуру даже там, где она, вероятно, не видит немедленных военных последствий.

В качестве примеров упоминаются удары по узловым пунктам электросети и по плотине на реке Ингулец в Кривом Роге.

Британские аналитики приходят к выводу, что, столкнувшись с неудачами на линии фронта, Россия, вероятно, расширила зоны, в которых она готова нанести удар, в попытке напрямую подорвать моральный дух украинского народа и правительства.

10.48 В Одессе на памятнике основателям города, который часто называют памятником российской императрице Екатерине II, появились новые надпись, призывающие снести сооружение, а также называющие Екатерину "убийцей". Кроме того, на постаменте появилось карикатурное изображение двуглавого орла.

10.34 В результате ночного обстрела Краматорска пострадала женщина. Об этом сообщает мэр города Александр Гончаренко в Facebook. Он также публикует снимки последствий обстрела.

10.01 Госдеп США выступает против запрета на выдачу американских виз россиянам и ведёт переговоры с Москвой об упрощении их выдачи.

9.45 Ночью обстрелу подвергся на только Николаев, но и Очаков, сообщает глава Николаевской ОВА Ким.

По его словам, есть разрушения жилых домов. Два человека ранено, в некоторых районах пропал интернет.

9.38 "Война в Украине может продолжаться до 2030 года", — с таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Речь с многочисленным негативом в отношении Украины была сказана на закрытой встрече в поселке Кетче, которую организовала партия политика.

Вину за полномасштабные боевые действия Виктор Орбан возложил на Запад. Он утверждает, что война в Украине была бы локальной, но вмешался Запад и сделал ее глобальной. И заявил, что "Украина по итогу может потерять треть или даже половину своей территории".

Орбан также раскритиковал санкции ЕС против России — вводя ограничения, Европа "стреляет себе в ногу". Политик озвучил такие подсчеты: из-за энергетического кризиса, вызванного санкциями, зимой может остановиться до 40% европейской промышленности. Он сказал, что выступит против продления антироссийских санкций.

9.36 Ночью Краматорск подвергся обстрелу. По данным властей удар пришёлся по гостинице.

09.07 Посольство Украины в Румынии отреагировало на высказывание экс-главы МИД Румынии Андрея Марги о том, что границы Украины «неестественны».

"Такие высказывания неприемлемы ни при каких обстоятельствах. Они представляют собой особо вопиющее нарушение в то время, когда Украина героически защищает свою независимость и безопасность Европы", — заявили украинские дипломаты.

Напомним, Марги на презентации своей книги сказал: "я со всей ответственностью заявляю, Украина находится в неестественных границах. Она должна уступить территории: Венгрии – Закарпатье, Польше – Галицию, Румынии – Буковину, России – Донбасс и Крым. Это территории других стран".

Он также считает, что для прекращения войны нужны договорённости с Россией.

"Скажем предельно ясно – пока ситуация не будет решена путем обсуждения с Америкой, и с Россией, и с Германией, и с Украиной, и с Китаем, и не будет достигнуто соглашение, мира в Европе не будет. Не будет мира, пострадает демократия", - заявил Марги.

8.36 В Николаеве вчера вечером под обстрел попала одна из больниц и гаражный кооператив, сообщил мэр Александр Сенкевич.

8.16 В недавнем интервью Reuters Зеленского спросили, в состоянии ли Украина вернуть Крым.

В ответ он не исключил, что это произойдет невоенным способом.

"Нет другого шанса, просто нет выхода, надо деоккупировать территорию.

Так может случиться, что Крым будет возвращаться дипломатическим путем. Безусловно, люди в Украине больше поддерживают дипломатический путь решения этого вопроса.

Что за круг лиц будет обсуждать этот вопрос и когда это будет, я не могу сейчас сказать. Но, тем не менее, это мое мнение", - заявил президент.

7.45 Последствия обстрела Никопольского района Днепропетровской области. Прилеты по жилым домам, автомобилям и хозпостройкам.



7.36 Карты "Института изучения войны" по ситуации на фронте.

Основные выводы:

1. Россия, похоже, не собирается всерьез защищать свой северный фланг в Украине в районе реки Оскол.

Американские эксперты не видят отправки туда значительных подкреплений. И делают вывод, что южное направление, видимо, считается в Кремле более приоритетным.

ВСУ, считает "Институт", расширяют свой плацдарм на левом берегу Оскола.

2. Американские аналитики видят угрозу окружения Лимана со стороны ВСУ. После чего есть вероятность прорыва к Лисичанску вдоль северного берега Северского Донца.

7.00 Основное из утренней сводки Генштаба ВСУ .

1. Уже второй день в сводках говорится о штурме Авдеевки россиянами. Сообщается о больших потерях ранеными у РФ: примерно по 30 человек в день.

2. Под Бахмутом отбиты вражеские атаки в районе Николаевки 2-й, Веселой Долины,. Отрадовки. Под Донецком - в районе Марьинки и Новомихайловки.

В Херсонской области российские войска атаковали в районе Правдино к югу от. Посад-Покровского.

3. По данным разведки, россияне строят укрепления на Чонгаре при въезде в Крым.