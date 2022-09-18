Недавние успехи Украины на поле боя не изменят планов России - она все равно продолжит наступление на Донбассе, не считаясь ни с какими потерями.

Об этом говорится в секретном отчете разведуправления НАТО, детали которого стали известны изданию Business Insider.

По ожиданиям экспертов НАТО, Россия усилит боевые действия, особенно с применением обычных вооружений, уничтожая инфраструктуру по всем направлениям. Из этого делается вывод: Россия и Украина сейчас очень далеки от возможного решения конфликта.

В минувшую среду Кремль охарактеризовал представленную Украиной концепцию гарантий безопасности как опасность для России - и на этом фоне в очередной раз оправдал войну против соседней страны. Украина по-прежнему стремится к членству в НАТО, что Кремль считает угрозой для себя. Пространства для компромисса здесь не просматривается, пишет Business Insider.

Напомним, что посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк заявила, что Киев сам должен устанавливать сроки переговоров и определение победы, достижению которой пытается способствовать Вашингтон.

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