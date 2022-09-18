Продолжается скандал, вызванный заявлением экс-министра иностранных дел Румынии Андрея Марги, которое он сделал в субботу, 17 сентября, о "неестественных" границах Украины и необходимости передачи части территории соседним странам.

В воскресенье, 18 сентября, Министерство иностранных дел Румынии официально осудило идею Марги о передаче земель Украины соседним государствам, назвав такую постановку вопроса "неприемлемой".

В посольстве Украины также отреагировали на скандальное заявление бывшего румынского министра. "Такие высказывания неприемлемы ни при каких обстоятельствах. Они представляют собой особо вопиющее нарушение в то время, когда Украина героически защищает свою независимость и безопасность Европы", - заявили украинские дипломаты.

Между тем, Андрей Марга продолжает настаивать на своем, несмотря на обрушившуюся на него критику.

В интервью телеканалу Digi24 он заявил, что его высказывания "соответствуют исторической правде, международному праву и общим интересам".

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