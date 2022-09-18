Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк полагает, что Киев сам должен устанавливать сроки переговоров и определение победы, достижению которой пытается способствовать Вашингтон.

"В Вашингтоне полагают, что определение "победа" должно исходить от демократически избранного президента Украины Владимира Зеленского. Ему решать, начинать ли переговоры. Наша задача - обеспечивать безопасность и всестороннюю помощь ему и его правительству, чтобы они достигли своих целей", - сказала дипломат в интервью в газете "Коррьере делла сера".

По ее словам, США надеются, что Украина "интегрируется в евро- и североатлантические институты, что пойдет на благо страны, а также [будет] в интересах Европы и США".

Ранее Владимир Зеленский заявил, что пока рано говорить о скором завершении войны с Россией.

Напомним, война в Украине продолжается уже 207-й день. "Страна" следит за происходящим 18 сентября в обновляемом материале.

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