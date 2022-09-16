Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал к миру в Украине во время своей встречи с президентом России.

Об этом сообщает CNN.

"Я знаю, что сегодняшняя эпоха - не время для войны, и мы много раз говорили с вами по телефону на тему, что демократия, дипломатия и диалог - это все те вещи, которые касаются мира", - сказал Моди Путину на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.

"Сегодня мы обязательно получим возможность обсудить, как мы можем двигаться по пути мира в ближайшие дни, я также получу возможность понять вашу точку зрения", - добавил он.

"В контексте продолжающегося конфликта на Украине премьер-министр вновь повторил свой призыв к скорейшему прекращению боевых действий и необходимости диалога и дипломатии", - говорится в заявлении МИД Индии.

Напомним, ранее совет МАГАТЭ принял резолюцию с требованием к России "немедленно прекратить действия против и на Запорожской АЭС".