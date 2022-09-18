Посольство Украины в Румынии отреагировало на высказывание экс-главы МИД Румынии Андрея Марги о том, что границы Украины "неестественны".

"Такие высказывания неприемлемы ни при каких обстоятельствах. Они представляют собой особо вопиющее нарушение в то время, когда Украина героически защищает свою независимость и безопасность Европы", — заявили украинские дипломаты.

Напомним, Марги на презентации своей книги сказал: "я со всей ответственностью заявляю, Украина находится в неестественных границах. Она должна уступить территории: Венгрии – Закарпатье, Польше – Галицию, Румынии – Буковину, России – Донбасс и Крым. Это территории других стран".

Он также считает, что для прекращения войны нужно соглашение с участием России, США и других стран.

"Скажем предельно ясно – пока ситуация не будет решена путем обсуждения с Америкой, и с Россией, и с Германией, и с Украиной, и с Китаем, и не будет достигнуто соглашение, мира в Европе не будет. Не будет мира, пострадает демократия", - заявил Марги.

Тем временем война в Украине продолжается уже 207-й день. "Страна" следит за происходящим 18 сентября в обновляемом материале.

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