Бывший министр иностранных дел Румынии Андрей Марга призвал Украину отдать часть своих территорий России, Польше, Румынии и Венгрии.

Об этом сообщает румынское издание Digi24.

"Мы находимся в совершенно особой ситуации. Я со всей ответственностью говорю, что Украина находится в неестественных границах. Она должна уступить Закарпатье Венгрии, Галичину - Польше, Румынии - Буковину, а России - Донбасс и Крым. Это территории других стран, иначе будут конфликты ", - сказал Марга.

По мнению бывшего главы МИД Румынии, решение вопроса о завершении войны в Украине нужно искать в диалоге с США, Россией, Германией и Китаем.

Посольство Украины в Румынии отреагировало на такое высказывание и назвало подобные заявления неприемлемыми.

"Сожалеем, что бывший министр европейского и демократического государства Андрей Марга выступает с заявлениями, которые ставят под сомнение базовые принципы международного права, в частности нерушимости границ", - говорится в сообщении посольства, опубликованного в Twitter.

В посольстве добавили, что обеспечение полного уважения этих принципов - основа безопасности и стабильности на континенте.

Андрей Марга занимал должность министра иностранных дел Румынии в мае-августе 2012 года, а с 1997 по 2000 годы был министром образования.

Известно, что вместе с супругой он был информатором румынских спецслужб. Марга также является большим сторонником президента РФ Владимира Путина.

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