У Украины есть продуманные военные операции на всей территории страны. При этом ВСУ не должны терять инициативу, которую они приобрели при контрнаступлении.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Reuters.



"У нас продуманы операции на всей территории нашего государства. Что за чем мы будем делать, я не готов говорить, но мы настроены абсолютно серьезно, мы понимаем, что будем делать", - сказал Зеленский.

При этом президент не назвал временные приоритеты украинской армии.

Зеленский добавил, что Украине нельзя терять инициативу, которую она перехватила.

"Поэтому мы должны идти вперед, деокуппируя шаг за шагом нашу и только нашу территорию", - подытожил президент.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что зима может стать переломным моментом в освобождении украинских территорий, но для этого нужна систематическая поставка оружия.

Также "Страна" сообщала, что глава Офиса президента Андрей Ермак и главком ВСУ Валерий Залужный обсудили с главой штабов США генералом Марком Милли и советником Байдена Джейком Салливаном потребности ВСУ для продолжения деоккупации.