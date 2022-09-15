Глава Офиса президента Андрей Ермак и главком ВСУ Валерий Залужный провели телефонный разговор с советником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном и председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли.

Об этом Андрей Ермак написал в Telegram.

Сообщается, что Салливан и Милли поздравили Украину с успешным контрнаступлением в Харьковской области и обсудили с представителями Украины потребности ВСУ для продолжения деоккупации территорий.

Также Ермак рассказал собеседникам о концепции Киевского договора безопасности, которую он презентовал в начале этой недели в разговоре с бывшим генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном.

Напомним, контрнаступление ВСУ в Харьковской области помогала готовить разведка США.

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