Глава Офиса президента Андрей Ермак сегодня провел встречи с представителями США, Канады и Великобритании. На Банковую приехала делегация британских депутатов, бывшие американские послы и представители канадского Центра прав человека Рауля Валленберга.

Об этом сообщает сайт президента.

В состав британской делегации входили представители четырех политических сил: Консервативной партии – Роберт Сили и Джонатан Джаноли, Лейбористской партии – Флер Андерсон, Лиам Бирн и Стивен Даути, Либерально-демократической партии – Ричард Форд и Шотландской национальной партии – Стюарт Макдональд.

Они обсудили ситуацию на фронте, санкции и возможность признания РФ государством-террористом.

С бывшими послами США в Украине Уильямом Тейлором и Джоном Хербстом обсудил поставки оружия.

А представителям Центра прав человека Рауля Валленберга заявил, что Россия совершает геноцид в Украине, и что после победы Украине будет нужна мировая поддержка для восстановления.

Глава Центра Джей Розенцвейг ответил, что доноры их фонда заинтересованы в помощи Украине, в частности в вопросе восстановления.

Война в Украине продолжается уже 199-й день. "Страна" следит за происходящим 10 сентября в обновляемом материале.

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