В течение следующих месяцев в Украине будут ожесточенные бои.

Такой прогноз дает The Washington Post со ссылкой на источники в администрации Байдена.

"Официальные лица США ожидают ожесточенных боев до конца осени, поскольку обе стороны пытаются занять наилучшие возможные позиции до того, как наступление зимы затруднит транспортировку и боевые действия", – пишет издание.

Оно цитирует высокопоставленного чиновника Госдепартамента, который заявил, что, несмотря на успехи ВСУ, Россия сохранила мощную силу.

"У них есть значительная масса техники, вооружение и боеприпасы, размещенные на оккупированных территориях, не говоря уже о том, что у них есть в России. И поэтому это далеко не конец", — сказал чиновник.

Ранее "Страна" сообщала, что генсек ООН оценил перспективы прекращения боев в Украине. Он считает, что "мы далеки от окончания войны".

Также стало известно, что генсек НАТО призвал готовиться к затяжной войне, несмотря на успех ВСУ под Харьковом.

Война в Украине продолжается уже 205-й день. "Страна" следит за происходящим 16 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 204-го дня войны. Генштаб Украины сообщил, что противник не только атакует, но и пытается укрепить первую линию обороны на Донецком и Запорожском направлениях. "Глава ЛНР" Пасечник заявил, что наступление ВСУ идет по всему фронту, и украинская армия подошла к границам Луганской области. В Кривом Роге ликвидировали подтопление, возникшее после удара по дамбе. Россияне снова нанесли по городу удары - один из них по гидротехническим сооружениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.