Зенитно-ракетные комплексы NASAMS, о скорых поставках которых много говорят в последнее время, безусловно, усилят противовоздушную оборону Украины. Но полноценное "закрытие неба" они гарантировать не в состоянии.

Об этом говорит спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"NASAMS-ы могли бы усилить существующую систему противовоздушной обороны, но о существенности можно говорить лишь тогда, когда будет достаточно этих комплексов, батарей и т.д., которые можно будет рассредоточить по всей территории страны, прикрывая и крупные города и важные государственные объекты", - объяснил Игнат, уточнив, что вряд ли Украина получит много этих комплексов сразу.

Напомним, недавно в Пентагоне назвали сроки поставок в Украину ЗРК NASAMS, которые только производят.

Ранее, 27 августа, стало известно о том, что Пентагон официально заключил с производителем оружия Raytheon Missiles & Defense контракт на $182 млн на покупку зенитно-ракетных систем NASAMS для передачи Украине.

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