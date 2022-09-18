Более половины жителей ФРГ опасаются, что предстоящей зимой не смогут расплатиться за электроэнергию или газ.

Об этом сообщает издание "Bild am Sonntag" со ссылкой на результаты исследования института INSA.

Если такой сценарий сбудется, то, как следствие, возникнут сопутствующие проблемы, говорится в статье. К примеру, если не будут поступать деньги от граждан, то сложности возникнут у городских коммунально-бытовых служб. Это уже при негативном развитии событий может повлиять на работу общественного транспорта и различных учреждений, зависящих от городских бюджетов.

Напомним, издание Der Spiegel прогнозирует, что Германию ожидают тяжелые годы из-за острейшего энергетического кризиса и тяжелейшей экономической депрессии.

Ранее мы писали, что, по версии Bild, Германия этой зимой может столкнуться не только с дефицитом газа, но и с нехваткой электроэнергии. Издание сообщает, что, опасаясь зимних холодов и отсутствия газа, все больше немцев покупают электрические обогреватели.

Также "Страна" сообщала, что немецкие супермаркеты начали отключать эскалаторы для экономии электроэнергии.