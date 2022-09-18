Германию ожидают тяжелые годы из-за острейшего энергетического кризиса и тяжелейшей экономической депрессии.

Такой мрачный прогноз выдает Der Spiegel на обложке своего последнего номера.

"Общество дробится под тяжестью кризисов. В частности, под угрозой находится средний класс. Как теперь справедливо распределить бремя?" - задает риторический вопрос авторитетное немецкое издание, предвидя опасную сегментацию немецкого общества, что всегда чревато гражданским недовольством и конфликтами.

Напомним, вопрос возможного энергетического кризиса и его дальнейших последствий стоит для Германии крайне остро.

Ранее мы рассказывали, что по версии Bild Германия этой зимой может столкнуться не только с дефицитом газа, но и с нехваткой электроэнергии. Издание сообщает, что, опасаясь зимних холодов и отсутствия газа, все больше немцев покупают электрические обогреватели.

В то же время, на днях канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил, что Германия сможет полностью отказаться от российского газа к концу 2023 года. По словам канцлера, страна готова к предстоящей зиме, газохранилища заполнены на 85%, а терминалы по приему сжиженного газа активно строятся и частично заработают уже в январе.