Ситуация с энергетикой в Европе накаляется. Газ на европейских биржах вырос на 12% по сравнению с показателями предыдущего дня и торгуется сейчас выше 2500 долларов за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Тем временем, американские производители сланцевых нефти и газа заявили, что не смогут увеличить добычу в достаточном объеме для помощи Европе справиться с энергетическим кризисом, пишет Financial Times.

На фоне роста цен появляются новые заявления о планах экономить. Так, министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что температура в доме на уровне 17-19 градусов полезной для здоровья.

Экономят и бизнесы. Так, LVMH Moët Hennessy будет выключать свет в своих магазинах во Франции по ночам для экономии.

Ранее во Франции для экономии решили раньше отключать свет на Эйфелевой башне.

Также мы писали, что США введут потолок цен на российскую нефть и запретят морские перевозки нефтепродуктов из РФ, однако прекращение поставок российской нефти может ударить по экономике самих США.

Тем временем в Евросоюзе отказались от введения потолка цен на газ из РФ из-за угроз президента России Владимира Путина прекратить поставки.