Энергетическая выручка России упала до 14-месячного минимума из-за последствий санкций, пишет Bloomberg.

"Отказ некоторых традиционных покупателей в Европе покупать российскую нефть означает, что Москва была вынуждена продавать нефть с большой скидкой на азиатских рынках, что лишало ее возможности пользоваться всеми преимуществами более высоких цен", - пишет издание со ссылкой на данные минфина РФ.

Согласно этим сведениям, поступления в российскую казну от продажи ископаемого топлива, составляющие более трети бюджета страны, в августе сократились до 671,9 млрд рублей (11,1 млрд долларов).

Это самые низкие поступления с июня 2021 года.

На фоне этого, профицит бюджета РФ, то есть разница между доходами и расходами, составил за первые девять месяцев года всего 137 млрд рублей.

Согласно опубликованным данным, с каждым месяцем профицит бюджета снижается. Если за январь-май он составлял почти 1,5 трлн рублей, то в январе-июле – уже 482 млрд.

Как писала "Страна", нефтегазовые доходы РФ в августе превысили ожидаемые на десятки миллиардов рублей.

Также мы писали, что США введут потолок цен на российскую нефть и запретят морские перевозки нефтепродуктов из РФ, однако прекращение поставок российской нефти может ударить по экономике самих США.

Тем временем в Евросоюзе отказались от введения потолка цен на газ из РФ из-за угроз президента России Владимира Путина прекратить поставки.