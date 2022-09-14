Сегодня Евросоюз согласует план по борьбе с энергокризисом. Агентство Reuters ознакомилось с проектом плана и сообщает, что документ будет включать два момента: ограничение прибыли энергокомпаний и сокращение потребления.

В частности, Еврокомиссия предлагает снизить "избыточные доходы" европейских электростанций, не работающих на газе.

Атомные, ветряные и солнечные станции ограничат свой доход в размере 180 евро за мегаватт-час. Это меньше половины от рыночной цены электроэнергии.

Цена на электричество в Германии за прошлый месяц достигла рекордного уровня, превысив 1000 евро/МВтч. В этот вторник она торговалась на уровне выше 400 евро.

Фирмы, занимающиеся ископаемым топливом, также столкнутся с "налогом на непредвиденную прибыль". Нефтяные, газовые, угольные и нефтеперерабатывающие компании должны будут внести "солидарный взнос" в размере 33% от их избыточной прибыли, причем за весь 2022 год.

Планы помощи энергокомпаниям, которые массово потеряют доходы, тоже обсуждаются. Но в нынешний проект они пока не войдут.

От планов ограничивать цены на российский газ Еврокомиссия отказалась. Ранее Россия заявила, что поставлять газ в случае "потолка цен" не станет.

Проект устанавливает обязательную цель для всех стран по сокращению потребления электроэнергии на 5%. Оно затронет десятую часть времени, на которое приходятся пиковый спрос.

Ожидается, что страны ЕС официально подпишут это соглашение 30 сентября и начнут внедрять его в национальные законодательства.

Ранее газета The Guardian также сообщала, что Евросоюз решил заменить "потолок" цен на российский газ налогами.