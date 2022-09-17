Европа готовит план отключений электроэнергии, чтобы не допустить зимнего хаоса и бесконтрольных перебоев.

Об этом пишет Bloomberg.

Сообщается, что в любом случае, населению придется экономить.

По данным издания, во Франции у сетевого оператора практически не осталось возможностей для поддержания электроснабжения, и компания объявила "красную" тревогу.

"Она уже отключила ряд крупных промышленных предприятий и понизила напряжение в сети. Оператор вынужден предпринимать радикальные шаги и отключить подачу электроэнергии в некоторые жилые районы, чтобы не допустить полного краха системы", — пишет издание.

По данным Bloomberg, энергокризис усугубляется с каждой неделей.

"Реальность такова, что Европе не хватает газа, если спрос не уменьшится, то предприятия будут вынуждены отключиться от сети. В самом худшем случае, это коснется и домохозяйств", — предупреждает опрошенный Bloobmerg глава отдела энергетики и климата лондонского аналитического центра Onward Эд Биркетт.

Ранее мы писали, что ситуация с энергетикой в Европе накаляется, а американские производители сланцевых нефти и газа заявили, что не смогут увеличить добычу в достаточном объеме, чтобы помочь ЕС справиться с энергетическим кризисом

Помимо этого, недавно Европейская ассоциация металлургического бизнеса Eurometaux заявила об "экзистенциальной угрозе для будущего европейских металлургических заводов" из-за роста цен на электроэнергию в Европе.

Также мы сообщали, что цены на электроэнергию в Германии и Франции бьют рекорд за рекордом.