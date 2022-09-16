Украинцам объяснили, как во время войны подготовиться к зиме без тепла, света и связи
Государственная инициатива Ukraine Now опубликовала рекомендации, как украинцам готовиться к отсутствию тепла, связи и электроэнергии.
Об этом сообщается в соответствующей инфографике.
В случае отсутствия теплоснабжения эксперты рекомендуют:
- обеспечить себя теплой одеждой и одеялами;
- приобрести бензиновый или дизельный генератор;
- подумать о дополнительных источниках тепла - печки, газовой грелки или обогревателя;
- тщательно закрыть щели в дверях и окнах для сбережения тепла.
При отсутствии связи украинцам советуют:
- приобрести радио на батарейках;
- приобрести карту города и Украины;
- в случае исчезновения связи попробовать воспользоваться внутренним роумингом.
При перебоях с электроэнергией специалисты считают необходимым:
- приобрести фонарики, повербанки, свечи, спички;
- закупить недельный запас воды и еды;
- позаботиться о запасах корма и необходимых вещей для домашних животных;
- подготовить системы для нагревания еды и воды - газовые грелки, сухой спирт и прочее.
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