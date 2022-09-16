Государственная инициатива Ukraine Now опубликовала рекомендации, как украинцам готовиться к отсутствию тепла, связи и электроэнергии.

Об этом сообщается в соответствующей инфографике.

В случае отсутствия теплоснабжения эксперты рекомендуют:

обеспечить себя теплой одеждой и одеялами;

приобрести бензиновый или дизельный генератор;

подумать о дополнительных источниках тепла - печки, газовой грелки или обогревателя;

тщательно закрыть щели в дверях и окнах для сбережения тепла.

При отсутствии связи украинцам советуют:

приобрести радио на батарейках;

приобрести карту города и Украины;

в случае исчезновения связи попробовать воспользоваться внутренним роумингом.

При перебоях с электроэнергией специалисты считают необходимым:

приобрести фонарики, повербанки, свечи, спички;

закупить недельный запас воды и еды;

позаботиться о запасах корма и необходимых вещей для домашних животных;

подготовить системы для нагревания еды и воды - газовые грелки, сухой спирт и прочее.

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