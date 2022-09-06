На фоне войны в Украине Министерство здравоохранения в своем Facebook рассказывает, что делать, если нужна медицинская помощь, а мобильная связь отсутствует:

Выучите адрес и маршрут в ближайшее медицинское учреждение;

Выходите из дома или укрытия только тогда, когда нет угроз собственной безопасности;

Имейте рядом аптечку со всем необходимым запасом лекарств, которые принимаете постоянно;

Не выходите без аптечки на большие расстояния;

Носите с собой кровоостанавливающий жгут/турникет при наличии;

Знайте, как оказать первую помощь, прочтите инструкции, которые могут спасти жизнь;

Следите за сообщениями и рекомендациями по оказанию медицинской помощи гражданскому населению от власти в своем регионе на официальных каналах (ТВ, радио);

Узнайте у местных властей резервные номера телефонов на случай, если номер "103" будет работать с перебоями.

Ранее в Центре общественного здоровья при Минздраве Украины дали несколько советов, как поддержать свою нервную систему, быть спокойными и улучшить психологическое состояние во время войны.

Помимо этого, в Министерстве охраны здоровья (МОЗ) рассказали украинцам, что делать при повышении температуры тела при отсутствии лекарств во время войны.