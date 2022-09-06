Медики рассказали, как в Украине получить медицинскую помощь без мобильной связи
На фоне войны в Украине Министерство здравоохранения в своем Facebook рассказывает, что делать, если нужна медицинская помощь, а мобильная связь отсутствует:
- Выучите адрес и маршрут в ближайшее медицинское учреждение;
- Выходите из дома или укрытия только тогда, когда нет угроз собственной безопасности;
- Имейте рядом аптечку со всем необходимым запасом лекарств, которые принимаете постоянно;
- Не выходите без аптечки на большие расстояния;
- Носите с собой кровоостанавливающий жгут/турникет при наличии;
- Знайте, как оказать первую помощь, прочтите инструкции, которые могут спасти жизнь;
- Следите за сообщениями и рекомендациями по оказанию медицинской помощи гражданскому населению от власти в своем регионе на официальных каналах (ТВ, радио);
- Узнайте у местных властей резервные номера телефонов на случай, если номер "103" будет работать с перебоями.
Ранее в Центре общественного здоровья при Минздраве Украины дали несколько советов, как поддержать свою нервную систему, быть спокойными и улучшить психологическое состояние во время войны.
Помимо этого, в Министерстве охраны здоровья (МОЗ) рассказали украинцам, что делать при повышении температуры тела при отсутствии лекарств во время войны.
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