Каждый из нас может устать, особенно в период войны. Когда мы перегружены мыслями, устали и не соблюдаем здоровый режим, наш мозг, нервная система могут страдать. Постоянные стрессы, с которыми мы не можем эффективно бороться, влияют на ментальное здоровье и увеличивают риск неинфекционных заболеваний в будущем.

В Центре общественного здоровья при Минздраве Украины дали несколько советов, как поддержать свою нервную систему, быть спокойными и улучшить психологическое состояние.

Шаг 1. Занимайтесь спортом каждый день. Это не значит, что вам нужно немедленно выйти на улицу и начать бегать. Будет достаточно, если вы в течение дня поиграете с ребенком в активные игры, сходите на приятную прогулку.

Шаг 2. Делайте зарядку для мозга минимум 10 минут в день. Разгадайте кроссворд, решите задачку, поиграйте в интеллектуальную игру. Приучите своего ребенка делать это регулярно вместе с вами. Такие действия активируют нервные рецепторы и предотвращают ухудшение когнитивных функций в старшем возрасте. Интеллектуальные занятия помогают придать мозгу гибкость, стойкость и улучшить память.

Шаг 3. Следите за своим рационом. Предпочитайте продукты с низким гликемическим индексом. Орехи и семена, жирная морская рыба, цветная капуста, зелень и пророщенные зерна улучшают передачу нервного импульса. Используйте принцип тарелки здорового питания.

Шаг 4. Добавьте медитацию в свой распорядок дня. К ней относятся созерцание, концентрация, использование звуков природы и т.д. Эти техники работают на разных уровнях, таких как чувство, интеллект и эмоции. Это разумный способ успокоить нервы. Однако обязательно проконсультируйтесь с врачом по поводу того, какой способ расслабления вам подходит.

Шаг 5. Высыпайтесь. Сон улучшает ваше психическое состояние и физическое здоровье. Если вы не спите должным образом 7-8 часов в сутки, у вас могут развиться некоторые хронические состояния, которые могут повлиять на ваше мышление, реакцию, обучение и общение. Сон помогает центральной нервной системе работать правильно, регулярный график сна помогает учиться запоминать информацию гораздо проще.

Шаг 6. То, что вы пьете, очень важно. Пейте вместе с вашим ребенком много воды в течение дня, ведь обезвоживание вредно для нервной системы. Чтобы сохранить нервы здоровыми, старайтесь употреблять меньше напитков с высоким содержанием кофеина, например энергетических напитков. Однако чашка зеленого чая, содержащая также теанин и катехины, – отличный способ поддержать нервный баланс, повысить концентрацию, уменьшить беспокойство, укрепить умственные способности, а также это отличная профилактика сахарного диабета и болезни Паркинсона.

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