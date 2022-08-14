В Центре общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины рассказали украинцам, как сберечь здоровье их детей во время игр на детских площадках.

Об этом ЦОЗ пишет в Facebook и приводит соответствующую инфографику.

"По большей части любимым видом отдыха малышей являются игры на открытых площадках, которые не всегда безопасны. Дети, особенно когда они увлечены игрой, не всегда понимают, что рискуют травмироваться. Чтобы избежать травмирования на площадке, обязательно позаботьтесь о безопасности детей", - говорится в сообщении.

Для безопасности маленьких украинцев медики дали родителям следующие рекомендации:

Следите за тем, чтобы ребенок не касался руками лица, а особенно слизистых. Приучайте его к тому, чтобы он во время чихания или кашля прикрывал рот сгибом локтя. Старайтесь уйти от тесного контакта вашего ребенка с другими детьми.

Необходимо, чтобы во время прогулок у вас всегда были с собой чистая вода, салфетки, антисептическое средство и пластырь. Дома обязательно тщательно вымойте руки себе и ребенку теплой водой с мылом в течение 20-40 секунд.

Перед началом игры на площадке проверьте игровое оборудование, находится ли оно в исправном состоянии. Также убедитесь, что все части, особенно подвижные, надежно закреплены и отсутствуют выступающие элементы с острыми краями.

Проверьте, чтобы на площадке не было бутылок, стекла, острых деталей, шприцев и т.д. Особенно тщательно проверьте песочницу.

Позаботьтесь о том, чтобы одежда и обувь ребенка были удобными и не мешали ему свободно двигаться. Обувь должна быть на нескользкой подошве и надежно фиксироваться на ногах. Желательно, чтобы одежда не имела элементов, которые могут зацепиться или застрять в игровом оборудовании: длинные шнурки, застежки, украшения и т.д.

Летом желательно заботиться о защите от солнца. Надевайте ребенку головной убор и используйте солнцезащитные средства для кожи.

Никогда не оставляйте ребенка без присмотра. Внимательно наблюдайте за малышом, когда он находится на подвижном и высоком игровом оборудовании. Не допускайте, чтобы ребенок оказался слишком близко к оборудованию, когда там находятся другие дети.

Убедитесь, что открытые отверстия на игровых конструкциях достаточного размера, чтобы части тела ребенка не могли в них застрять. Для игры выбирайте оборудование, которое соответствует возрасту и росту ребенка.

Обратите внимание на покрытие, особенно в местах, на которые может спуститься или упасть ребенок. Оптимально, чтобы покрытие было достаточно мягким и имело ударопоглощающие свойства - песок, резина, гравийный отсев, искусственная трава.

Проверьте на ощупь поверхности: спуски, перила. Они не должны быть слишком горячими или наоборот – холодными.

"Рассказывайте ребенку об этих правилах безопасного поведения на площадке. Со временем малыш поймет и запомнит их, что позволит минимизировать риск возникновения травм и получать от такого досуга только пользу и удовольствие", - добавили в ЦОЗ.

Ранее мы писали, что доктор Комаровский объяснил, как научить детей правильно питаться.

Также "Страна" сообщала, что психологи дали советы, как успокоить ребенка при воздушных тревогах и взрывах во время войны.