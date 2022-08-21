В Центре общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины рассказали о том, какие витамины помогут снизить риск инфицирования коронавирусом и в каких продуктах они содержатся.

Об этом ЦОЗ пишет в Facebook.

"Для нашего физического и ментального здоровья очень важно удовлетворение потребностей в витаминах. Полноценное питание, содержащее много необходимых витаминов, способно укреплять наш иммунитет. Кроме простых правил, которые мы должны придерживаться для снижения возможности инфицирования и распространения вируса SARS-CoV-2, важно обращать внимание на питание и позаботиться о его полноценности, чтобы снизить риски заболевания", - говорится в сообщении.

Медики рассказали о ключевых витаминах:

Витамин А. Недостаток витамина А может вызвать не только проблемы с кожей. Это также может привести к ломкости волос, ногтей, болезням зубов и костей, а также к плохому самочувствию и проблемам со зрением. Больше всего витамина А содержится в печени животных, а также рыбьем жире, молочных продуктах, яйцах. В растениях содержится провитамин А, то есть предшественник витамина – каротин, который в организме превратится в сам витамин А. Больше всего каротина содержится в оранжевых и желтых овощах и фруктах. Лидерами являются морковь, тыква, мангольд, цуккини, морковь, дыня, сладкий перец, красный перец.

Недостаток витамина А может вызвать не только проблемы с кожей. Это также может привести к ломкости волос, ногтей, болезням зубов и костей, а также к плохому самочувствию и проблемам со зрением. Больше всего витамина А содержится в печени животных, а также рыбьем жире, молочных продуктах, яйцах. В растениях содержится провитамин А, то есть предшественник витамина – каротин, который в организме превратится в сам витамин А. Больше всего каротина содержится в оранжевых и желтых овощах и фруктах. Лидерами являются морковь, тыква, мангольд, цуккини, морковь, дыня, сладкий перец, красный перец. Витамин D. Проблемы, вызванные дефицитом витамина D, включают в себя повышенную утомляемость, вялость, боли в суставах и мышцах, увеличение веса и проблемы с пищеварением. При дефиците витамина D наш организм не может усваивать кальций, что приводит к ломкости костей, проблемам с зубами. Для того чтобы восстановить потерянный за холодный период года запас витамина, нам достаточно проводить 10-15 мин в день на солнце. Основным источником витамина D в пище является жирная морская рыба. Безусловный лидер по содержанию витамина D – печень трески. За ней в списке следует скумбрия. А дальше другие рыбы: лосось, сельдь, сардины, рыбная икра и т.д.

Проблемы, вызванные дефицитом витамина D, включают в себя повышенную утомляемость, вялость, боли в суставах и мышцах, увеличение веса и проблемы с пищеварением. При дефиците витамина D наш организм не может усваивать кальций, что приводит к ломкости костей, проблемам с зубами. Для того чтобы восстановить потерянный за холодный период года запас витамина, нам достаточно проводить 10-15 мин в день на солнце. Основным источником витамина D в пище является жирная морская рыба. Безусловный лидер по содержанию витамина D – печень трески. За ней в списке следует скумбрия. А дальше другие рыбы: лосось, сельдь, сардины, рыбная икра и т.д. Витамин Е. Витамин Е является одним из мощнейших природных антиоксидантов. Абсолютным лидером по содержанию витамина Е является подсолнечное масло. В меньших количествах витамин содержится практически во всех нерафинированных растительных маслах, семенах и орехах. Также небольшое количество его содержится в овощах и растениях - таких как шпинат, красный перец, спаржа, чеснок.

Витамин Е является одним из мощнейших природных антиоксидантов. Абсолютным лидером по содержанию витамина Е является подсолнечное масло. В меньших количествах витамин содержится практически во всех нерафинированных растительных маслах, семенах и орехах. Также небольшое количество его содержится в овощах и растениях - таких как шпинат, красный перец, спаржа, чеснок. Витамин С. Очень важен витамин для иммунной системы. Он участвует во многих разнообразных жизненно важных процессах. Витамин С не редок и в разных количествах содержится практически во всех овощах и фруктах, а также в зелени. Безусловно, заслуживают внимания летние ягоды и фрукты: клубника, смородина, черника, крыжовник.

Ранее мы писали, что в Минздраве Украины рассказали украинцам о тарелке здорового питания.

Также "Страна" сообщала, что медики объяснили украинцам, сколько нужно есть овощей, чтобы быть здоровым.