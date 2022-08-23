В Министерстве охраны здоровья (МОЗ) Украины рассказали, что необходимо предпринять, если изменился номер телефона, указанный при заключении декларации с семейным врачом.

Об этом ведомство пишет в Facebook.

"Если у пациента изменился номер телефона, информацию об этом обязательно нужно обновить, ведь правильно указанный номер телефона – это не просто возможность для врача поддерживать с вами постоянную связь; именно на указанный в декларации номер приходит, например, СМС с номером рецепта и кодом подтверждения на "доступное лекарство" или номер электронного направления", - говорится в сообщении.

Для этого необходимо обратиться к врачу, с которым подписана декларация, с просьбой внести изменения.

"Если же вы по каким-то причинам полностью потеряли доступ к указанному в декларации номеру телефона и не имеете, соответственно, возможности получать на него смс с кодом подтверждения и проходить аутентификацию, то изменить номер можно через электронную форму на сайте Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) в разделе "Гражданам". По этому запросу пациента НСЗУ изменяет настройки и появляется возможность обновить номер телефона. После того, как запрос будет выполнен и метод аутентификации, то есть предыдущий номер телефона аннулируется, обратитесь к врачу, с которым заключили декларацию, и обновите номер телефона", - добавили в МОЗ.

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