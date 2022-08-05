В Центре общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины сообщили, что уровень охвата населения прививками за шесть месяцев 2022 года составляет ниже 40%.

Об этом ЦОЗ пишет в Facebook.

"Призываем родителей наверстать пропущенные прививки детей. Показатель охвата прививками – это один из важнейших критериев отслеживания безопасности общественного здоровья. Цифры процентов показывают, сколько детей получили свою дозу вакцины согласно Национальному календарю профилактических прививок", - говорится в сообщении.

В ЦОЗ поясняют, что к концу текущего года охват прививками достигнет лишь 60%, чего недостаточно для формирования коллективного иммунитета.

"Напомним, что по рекомендациям ВОЗ по безопасности общества и детей уровень охвата прививками должен быть не менее 95%. Инфекционные заболевания никуда не исчезают. Война в стране может только способствовать их распространению. Любое прерывание плановой иммунизации даже на короткий период приведет к повышению вероятности вспышек вакциноуправляемых инфекций", - пишут в ведомстве.

Медики напоминают, что в Украине есть вспышка полиомиелита. Кроме того, достаточно высока вероятность вспышки кори.

"Родители маленьких детей, которые пропустили прививку, должны обратиться к своему педиатру или семейному врачу и спланировать визит для их наверстывания. Для внутренне перемещенных людей не нужно заключать новую декларацию с врачом. Достаточно просто прийти в медучреждение. Вакцинацию сделают бесплатно, а данные о прививках сразу внесут в единую электронную систему здравоохранения. По желанию, родители могут взять справку о сделанной прививке", - добавили в Центре общественного здоровья.

Кроме того, в ЦОЗ опубликовали инфографику уровня охвата прививками.

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