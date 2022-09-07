Европейская ассоциация металлургического бизнеса Eurometaux заявила об "экзистенциальной угрозе для будущего европейских металлургических заводов" из-за роста цен на электроэнергию в Европе.

Об этом пишет Reuters.

Ассоциация требует снизить затраты на электроэнергию в регионе, чтобы предотвратить закрытие металлургических заводов.

Около 50% мощностей по производству алюминия и цинка в ЕС "уже отключены из-за энергетического кризиса", говорится в письме Eurometaux на имя президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что в Британии почти в два раза поднимут цены на электричество. Тарифы могут вырасти до 10 тыс. фунтов в год.

Также мы писали, что цены на электроэнергию в Германии и Франции бьют рекорд за рекордом. Стоимость электроэнергии в Германии выросла на 13% до 725 евро за мегаватт-час. Французская электроэнергия за тот же период подорожала на 12% до 880 евро, что примерно в 10 раз превышает уровень годичной давности

Кроме того, сообщалось, что в Финляндии зимой могут начаться веерные отключения электричества в домах. Возможный дефицит связан с отказом от российских энергоносителей, нефти и газа, заместить которые крайне трудно.